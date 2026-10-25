Папуашвили: Любовь к Родине и вера — это те ценности, которые скрепляют грузинскую христианскую семью

Символично, что в этом году мы отмечаем 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии, однако Грузинская церковь насчитывает еще больше лет. И это летоисчисление началось именно с Аджарии, с первых проповедей и первых крещений Андрея Первозванного. Поэтому сегодняшний день приобретает еще больший символизм, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Аджарии, где он присутствовал на всеобщем крещении в Схалтской епархии.

По словам Шалвы Папуашвили, любовь к Родине, вера это те ценности, которые скрепляют грузинскую христианскую семью.

«Хочу особо обратиться к семьям крещенных сегодня детей, вы дали своим детям не только жизнь, но и принадлежность, вы даете им язык, учите любви к Родине и сегодня поделились с ними верой. Это те ценности, которые скрепляют грузинскую христианскую семью, и чем сильнее семья сплочена вокруг этих ценностей, тем сильнее сама семья и тем сильнее государство. Поэтому я хочу пожелать этой силы каждой из ваших семей. Хочу еще раз поздравить каждого из вас с сегодняшним днем, пожелать здоровья, успехов, Божьей любви. Пусть Бог благословит новокрещенных сегодня, пусть Бог благословит Аджарию, и да хранит Бог Грузию», — заявил Шалва Папуашвили.