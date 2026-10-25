Представители оппозиционных партий и гражданского общества проводят шествие от первого корпуса ТГУ
Представители оппозиционных партий и гражданского общества проводят шествие. Изначально они собрались во дворе Тбилисского государственного университета, откуда направляются шествием в сторону проспекта Руставели.
По заявлению оппозиционных политиков, сегодняшняя акция откликается на «ситуацию, сложившуюся в стране — разрушение демократии».
«Акция является началом новой волны, и эта волна, по моему мнению и мнению многих людей, называется «Грузия без Иванишвили»», — заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
«Слава Грузии!», «Да здравствует единая и независимая Грузия!», — скандируют участники акции. Слоган акции: «Грузия без Иванишвили, грузинский народ заслуживает лучшего».
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Ника Гварамия: Эта акция – начало новой волны, важно, чтобы нас было много
- Папуашвили: Любовь к Родине и вера — это те ценности, которые скрепляют грузинскую христианскую семью
- Гиги Церетели: Мы все хотим демократических и мирных изменений
- Ника Гварамия: Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили» должна начаться сегодня
- Купрадзе: В течение 3 дней мы наблюдали процесс, судьба которого уже решена — это политическая расправа
- Гварамия: Запрещают не партии, а политику, и перекрывают все каналы для перемен