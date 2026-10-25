Представители оппозиционных партий и гражданского общества проводят шествие от первого корпуса ТГУ

Представители оппозиционных партий и гражданского общества проводят шествие. Изначально они собрались во дворе Тбилисского государственного университета, откуда направляются шествием в сторону проспекта Руставели.

По заявлению оппозиционных политиков, сегодняшняя акция откликается на «ситуацию, сложившуюся в стране — разрушение демократии».

«Акция является началом новой волны, и эта волна, по моему мнению и мнению многих людей, называется «Грузия без Иванишвили»», — заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

«Слава Грузии!», «Да здравствует единая и независимая Грузия!», — скандируют участники акции. Слоган акции: «Грузия без Иванишвили, грузинский народ заслуживает лучшего».