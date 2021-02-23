

Угулава: Режим «Грузинской мечты» сам себе поставил точку

23.02.2021 11:39





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, Бидзина Иванишвили и режим «Грузинской мечты», арестовав председателя «Национального движения» Нику Мелия, сами себе поставили точку,



Как отметил Угулава, Бидзина Иванишвили больше не сможет жить в этой стране, поскольку подобные факты непростительны.



Вместе с тем, по его же словам, сегодня, в 15:00 оппозиция соберется и объявит методы дальнейшей борьбы.



«Сегодня в 15:00 мы собираемся у канцелярии. Объявим методы дальнейшей борьбы. Лично я вместе с очень многими людьми обещаю Иванишвили, что сегодняшний день будет для него водораздельным днем. Сегодняшним днем он сам себе поставил точку. Он больше не сможет жить в этой стране. Ему больше не будет места в этой стране», - заявил Угулава.



Для справки, спецназ задержал председателя «Национального движения» Нику Мелия. Он был арестован правоохранителями в собственном кабинете, в офисе «Национального движения». Перед этим правоохранители в офисе партии пустили т.н. перцовый спрей.



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