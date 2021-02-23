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Во время штурма офиса ЕНД задержан 21 человек, в их числе оппозиционер Гиорги Барамидзе


23.02.2021   11:44


По данным МВД Грузии, при вторжении в офис «Единого национального движения» был задержан 21 человек, в том числе политик Гиоргий Барамидзе.

Сегодня, утром 23 февраля, был задержан председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

С целью его задержания была проведена спецоперация. На место также подогнали пожарный кран, по которой полицейские поднялись на крышу здания.

Напомним, что арест Мелия, по официальному заявлению МВД, был отложен из-за отставки премьер-министра Гиоргия Гахария, который назвал причиной своего решения несогласие с правящей командой по вопросу ареста оппозиционера. Отвечая на вопросы в парламенте, глава МВД Вахтанг Гомелаури отмечал, что не может точно сказать, когда оппозиционер будет задержан.

17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения.

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