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Хельсинкская комиссия США призывает правительство Грузии разрядить кризис
24.02.2021 10:32
Хельсинкская комиссия откликается на события в Грузии.
Руководители комиссии «критикуют арест лидера оппозиции Ники Мелия». Соответствующие заявления подписывают: сенатор США Роджер Уикер, сенатор Бен Кардин, конгрессмены Элси Хейстингс и Джо Уилсон.
«Как государство-член «Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», Грузия заявляет о приверженности уважению демократических институтов Грузии, правам человека и верховенства закона. Нападение на главный офис оппозиционной политической партии и произвольный арест ее лидера не соответствует демократическому прогрессу. Мы призываем правительство Грузии освободить Нику Мелия, разрядить кризис и снова подключиться к диалогу вместо агрессии», — говорится в заявлении.
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