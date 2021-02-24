

Хельсинкская комиссия США призывает правительство Грузии разрядить кризис

24.02.2021 10:32





Хельсинкская комиссия откликается на события в Грузии.



Руководители комиссии «критикуют арест лидера оппозиции Ники Мелия». Соответствующие заявления подписывают: сенатор США Роджер Уикер, сенатор Бен Кардин, конгрессмены Элси Хейстингс и Джо Уилсон.



«Как государство-член «Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», Грузия заявляет о приверженности уважению демократических институтов Грузии, правам человека и верховенства закона. Нападение на главный офис оппозиционной политической партии и произвольный арест ее лидера не соответствует демократическому прогрессу. Мы призываем правительство Грузии освободить Нику Мелия, разрядить кризис и снова подключиться к диалогу вместо агрессии», — говорится в заявлении.



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