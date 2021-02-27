

Грузинская оппозиция согласовала план акции протеста 2 марта

27.02.2021 19:48





Оппозиция согласовала план акции протеста 2 марта, — рассказала по итогам сегодняшней встречи представителей грузинской оппозиции член «Национального движения» Тина Бокучава.



«Встреча была посвящена в основном обсуждению акции, которая пройдет перед парламентом Грузии во вторник. Акция не ставит целью ограничение свободы передвижения так называемых депутатов по пешеходной части. Они будут вынуждены высаживаться из своих дорогих автомобилей на фоне нашего мирного протеста, поскольку мы планируем мирно выразить свой протест на автомобильной дороге», — сказала Бокучава.





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