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Турнава: В марте прибудет первая партия иностранных туристов со справками о вакцинации


04.03.2021   13:06


Министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила, что страна сделала первый шаг в восстановлении международного туризма, сильно пострадавшего в период пандемии.

В частности, в Грузию в марте прибудет первая партия иностранных туристов со справками о вакцинации – такая справка позволяет иностранцам прибывать в страну без каких-либо ограничений и не проходя карантин.

По ее словам, первые группы прибудут 19, 22, и 26 марта.

«Радостная информация – в Грузии скоро появятся первые потоки вакцинированных иностранных туристов. В конце мая из Израиля будет осуществлено 3 туристических рейса. В частности, 19, 22, и 26 марта три самолета с туристами прибудут из Тель-Авива в Батуми. Это первый результат смягчения правительством ограничений, связанных с пандемией» - заявила она.

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