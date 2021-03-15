

Гамкрелидзе заявил о вероятности переноса или отмены комендантского часа к концу марта

15.03.2021 19:05





Перенос или отмена комендантского часа к концу марта возможны, но все зависит от эпидемиологической ситуации в Грузии, сказал 15 марта журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



На вопрос журналиста, следует ли ожидать отмены данной меры, Гамкрелидзе ответил, что после каждой волны ослаблений ограничений власти ведут наблюдение за ситуацией на протяжении недели или двух и «если эпидемиологическая ситуация будет такой же стабильной, на следующем этапе будет обсужден и этот вопрос».



«Уверен, то, о чем вы спрашиваете, также будет смягчено, но на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации», — сказал он журналистам, подчеркнув, что решение об отмене или сдвиге начала комендантского часа, будет решать Координационный совет при правительстве Грузии.



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