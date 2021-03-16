

Грузинские лейбористы пожаловались на комендантский час в Конституционный суд

16.03.2021 18:59





Представители Лейбористкой партии Грузии и движения «Солидарность» подали иск в Конституционный суд страны с требование упразднения комендантского часа.



Ограничение на передвижение по улицам пешком и на автомобилях действует в Грузии с 9 ноября 2020 года. Сначала запрет был установлен на период с 22:00 до 05:00, а с 28 ноября увеличен на час — с 21:00 до 05:00. Эпидемиологи заявляют, что намерены пересмотреть возможность отмены или сокращения этого ограничения только в конце марта.



Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).



Истцы считают установленное ограничение на передвижение нарушением конституционных прав граждан.



«Грузия является страной-рекордсменом по длительности «комендантского часа» и он уже давно стал политическим методом, а не способом борьбы с пандемией. Исходя из этого, мы требуем от Конституционного суда, чтобы хотя бы в этой части он был защитником конституции, а не власти, и упразднил комендантский час», — заявил член Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.



«По состоянию на сегодняшний день, прожиточный минимум составляет 400 лари, поэтому штраф в размере 2 тысяч лари является абсурдным. Исходя из этого, Конституционный суд должен рассмотреть, насколько законным является штраф», — заявил руководитель движения «Солидарность» Лаша Шукакидзе.



Комендантский час, масочный режим и запретом на массовые мероприятия — это те ограничения, срок действия которых в Грузии не определен. Эпидемиологи объясняют комендантский час необходимостью сократить мобильность граждан в нерабочее время.



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