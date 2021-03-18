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Саломе Зурабишвили привилась вакциной против коронавируса
18.03.2021 13:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире привилась вакциной против коронавируса «АстраЗенека».
Вакцинация президента прошла в инфекционной больнице.
Саломе Зурабишвили призывала вакцинироваться всех лиц, занимающих ответственные должности.
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