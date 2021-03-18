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Саломе Зурабишвили привилась вакциной против коронавируса


18.03.2021   13:31


Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире привилась вакциной против коронавируса «АстраЗенека».

Вакцинация президента прошла в инфекционной больнице.

Саломе Зурабишвили призывала вакцинироваться всех лиц, занимающих ответственные должности.

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