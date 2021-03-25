

Клиники, где можно привиться вакциной Pfizer

25.03.2021 14:04





Вакцина от коронавируса от компании Pfizer доступна в трех больших городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Кутаиси, привиться можно в шести клиниках, заявила сегодня на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.



Так как для хранения вакцины Pfizer необходимы специальные холодильники, которые поддерживают температуру минус 80 градусов, проводить вакцинацию будут в тех учреждениях, где есть соответствующая инфраструктура.



В Тбилиси это четыре клиники: клиника Бокерия, Республиканская больница, клиника «Амтел», Кавказский медицинский центр. В Батуми вакцина Pfizer доступна в Республиканской больнице, а в Кутаиси – в клинике «Эвекс» имени Цхакая.



«Мы долго ждали вакцину Pfizer и вот, она в Грузии. Поступило 29,5 тысячи доз. Эти дозы будут распределены на 14 тысяч человек», — сказала Тикарадзе.



Несмотря на то, что специалисты констатируют пассивность в процессе вакцинации в Грузии, глава Минздрава заявила, что не ожидает, что вакцина окажется невостребованной.



По последней информации, за 10 дней в Грузии вакцинированы 4048 медиков.



«Совет вакцинации соберется и примет решение по поводу того, как будет расширен этот процесс», — отметила Тикарадзе.



Глава Минздрава планирует отправиться в регионы, чтоб на месте ознакомиться с процессом вакцинации. 26 марта Тикарадзе побывает в Аджарии и Гурии.



Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer доставлена в Грузию из США, самолет сегодня поздно ночью прибыл в Тбилисский аэропорт.



Ранее, 13 марта, Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Следующую дозу вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.



Вакцинация в стране началась 15 марта, прививки делают медперсоналу. С сегодяшнего дня регистрироваться на прививку могут и граждане старше 65 лет. Граждане могут выбрать, какой вакциной прививаться – Pfizer или AstraZeneca.



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