

Литовский политик прокомментировал визит Познера в Грузию

01.04.2021 16:47





«Печальное отражение реальности в Тбилиси. Медиаторы ЕС — за бортом, путинский пропагандист — на борту», — пишет председатель комитета иностранных дел Сейма (парламента) Литвы Жигимантас Павильонис о визите Владимира Познера в Грузию.



«Четвертый раунд переговоров провалился. Прошлой ночью переговорщики ЕС разочарованными покинули Грузию. Андрюс Кубилюс стал новой целью премьер-министра Грузии, но на второй день бывший советский, а ныне путинский пропагандист, одописец российской оккупации вместе с друзьями приезжает в Тбилиси. Насколько я понимаю, такие люди в Грузию не допускаются», — пишет он.



Политик подчеркнул, что Познер приехал на день рождения в период пандемии.





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