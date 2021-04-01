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Литовский политик прокомментировал визит Познера в Грузию
01.04.2021 16:47
«Печальное отражение реальности в Тбилиси. Медиаторы ЕС — за бортом, путинский пропагандист — на борту», — пишет председатель комитета иностранных дел Сейма (парламента) Литвы Жигимантас Павильонис о визите Владимира Познера в Грузию.
«Четвертый раунд переговоров провалился. Прошлой ночью переговорщики ЕС разочарованными покинули Грузию. Андрюс Кубилюс стал новой целью премьер-министра Грузии, но на второй день бывший советский, а ныне путинский пропагандист, одописец российской оккупации вместе с друзьями приезжает в Тбилиси. Насколько я понимаю, такие люди в Грузию не допускаются», — пишет он.
Политик подчеркнул, что Познер приехал на день рождения в период пандемии.
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