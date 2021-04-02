

Посол Турции: «В этом регионе у нас одна судьба, что произойдет с нами, будет и с вами, и наоборот»

02.04.2021 13:30





Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Фатма Сарен Язган в программе Ираклия Таблиашвили «Контакт» рассказала о грузино-турецких отношениях, о фейковых новостях, об оккупации, о текущих событиях в регионе, в том числе о российско-турецком партнерстве.

«Мы не только хорошие друзья, но мы также и родственники: в Турции проживают люди грузинского происхождения, абхазы, в Грузии есть люди, чьи родственники живут в Турции – мы являемся родственниками и в этом регионе у нас одна судьба, что произойдет с нами, будет и с вами, и наоборот. Наше партнерство развивается очень плодотворно. У нас имеются не только демаркированные сухопутные границы, мы также поддерживаем друг друга в транзитных проектах, региональном сотрудничестве. У нас друг с другом гармонизированы вопросы стабильности и безопасности в регионе. Когда у нас между собой возникают какие-либо проблемы, мы открыты. Когда существуют противоречивые интересы, у нас есть способы поговорить и достичь обоюдного консенсуса», заявила посол.



Дезинформация: «Это приходит извне»



Как отмечает посол, когда она начала работать послом в Грузии, первый слух, который она услышала, касался Карского договора. «Я заметила, что, когда на повестку дня становится такая чушь и очевидная ложь, она исходит не из Грузии, а из-за ее пределов. Я попыталась разыскать веб-страницы. Могу с уверенностью сказать, что это группы, которые этим руководят, находятся за пределами Грузии. Почему? Потому что отношения Грузии и Турции в Кавказском регионе являются остовом стабильности: если посмотреть на геостратегический ландшафт, увидишь, что он идет из Турции, а из Грузии идет в направлении Каспийского моря.



Они [авторы дезинформации-ред.] хотят вызвать сомненаия. Мы находимся в 2021 году! Карское соглашение не прекратится, мы не потребуем возвращения Батуми, мы не пошлем военные силы в Самцхе–Джавахети – это я могу сказать открыто. Мы хотим, чтобы люди подобные новости воспринимали критически. Это идет извне, но находят полезную основу внутри. Нам необходима устойчивость перед этими фальшивыми новостями, и это очень важно. Это не то, что можно игнорировать».



Союз шести государств



В этом контексте посол отметила, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Разрешение конфликтов – это вопрос, в который вовлечены различные участники. Турция не подключена к процессу урегулирования конфликтов, который Грузия осуществляет с другими партнерами – с Евросоюзом, НАТО и ОБСЕ, но Турция полностью его поддерживает. Турция и Грузия согласны, что в регионе необходимы стабильность, диалог и прекращение оккупации. Конфликты, с которыми сталкивается Грузия, представляют собой серьезную угрозу безопасности».



Что касается [вопроса] непосредственного участия Грузии в союзе шести государств, который вновь встал на повестку дня после второго карабахского конфликта, и который неприемлем для Тбилиси из-за российского фактора, посол говорит, что Анкара не рассматривает давление на Тбилиси и отмечает, что инициатива в отношении союза Турции не принадлежит.



«Существует идея 3+3 сотрудничества по региональным вопросам. Это может быть сотрудничество, разрешение конфликтов, но, если Грузия заявляет, что участвовать в этой платформе ей неудобно, мы понимаем эти опасения. В наших отношениях нет параметров для воздействия на Грузию, чтобы принудить Грузию что-то сделать, и об этом четко было заявлено министром Залкалиани во время визита в Анкару, когда состоялся открытый разговор с нашим министром Чавушоглу. Думаю, что и вопрос даже не стоит, будет ли оказано давление на Грузию или нет. Но мы разделяем озабоченность, что в регионе мы должны дойти до ситуации, в которой будут решены проблемы безопасности и не будут заморожены конфликты. Поскольку они не заморожены – влияние оказывают на жизнь людей».



Посол говорила о поддержке Турцией вступления Грузии в НАТО:



«Грузия хочет вступить в НАТО. Грузия рассматривает членство в НАТО как дополнение к своей собственной безопасности. В истории имеются определенные совпадения: в свое время Турция вступила в НАТО из-за Сталина – он хотел отобрать Восточные территории, поэтому мы и вошли в НАТО, а вы знаете ценность Альянса – НАТО во время холодной войны очень хорошо служило своим целям. Если у Грузии имеется желание вступить в Альянс, членом которого является Турция, мы, как хороший сосед и стратегический партнер приветствуем и поддерживаем это. Наши военные учения всегда служили развитию оборонных сил Грузии и в частности, безопасности. Когда ты являешься членом Альянса, вопросы региональной безопасности иногда решаются намного легче. Но с другой стороны, НАТО является оборонительным союзом, он не направлен против третьих сторон!»



Российско-турецкие отношения и страх в Грузии



«Россия является нашим партнером, мы ведем с Россией бизнес. Россия знает Турцию, Турция – Россию, но Грузия знает Россию лучше Турции – это вопросы знания и менталитета. Во время холодной войны был опущен железный занавес, но тяжелая промышленность Турции, такие как производство железа и стали, была создана Советским Союзом. Отношения были всегда. Мы развиваем наши отношения с Россией, но Россия не имеет право делать какие-либо заявления и не имеет права голоса на то, как мы ведем наши стратегические отношения с какой-либо другой страной. Именно это и является суверенитетом. У нас с Россией есть и соответствие, и расхождение интересов, также, как и с членами НАТО: если вы посмотрите на членов НАТО и Евросоюза, у них тоже есть свои отношения с Россией».



Как отмечает посол, Турция и Россия являются хорошими партнерами и это никого не должно беспокоить, ни в Грузии, ни где-либо еще:



«К вам приезжают русские туристы и когда мы разговариваем с друзьями, они говорят - «они не нужны нам как оккупанты, пусть приезжают как туристы». Мы должны управлять нашими отношениями таким образом, чтобы все страны к концу дня увидели бы, что замороженный конфликт - это не политика. Посмотрим, что происходит в Нагорном Карабахе – они 27 лет были оккупированы. Оккупант говорил, что «время работает в его пользу». Такой замороженный конфликт не может быть способом достижения стабильности, это является иллюзией. Каждая страна в регионе должна иметь понимание, что управление данными конфликтами не является разрешением конфликтов».



Посол также отметила, что приверженность Грузии мирной политике приветствуется, поскольку война разрушительна.



Безопасность Черного моря



«Черное море всегда было в центре турецкой доктрины безопасности. Мы не признаем аннексию Крыма. Крым является территорией Украины, то же самое относится и к Абхазии. В контексте Черного моря проблема не в море, а вокруг моря – на суше. Море закрыто, оно проходит через турецкие проливы, которые функционируют согласно конвенции Монтро. Турция является гарантом выполнения этой конвенции, и мы очень внимательно относимся к ее выполнению. Мы не хотим конфликтов на море. Любая эскалация на Черном море окажет прямое влияние на все прибрежные страны, в том числе и на Россию», - заявила посол и добавила, что «срок конвенции Монтро не прошел – она выполнима и выполняется. Это справедливая игра».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





