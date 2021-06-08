

Парламент Грузии выступил с заявлением в поддержку интеграции страны в НАТО

08.06.2021 13:23





Парламент Грузии подготовил заявление в поддержку интеграции Грузии в НАТО. Документ открыт для подписания политическими партиями, представленными в парламенте.



Заявление было сделано незадолго до проведения саммита НАТО, намеченного на 14 июня в Брюсселе.



Подписавшие документ призывают НАТО и государства-члены альянса продолжать тесное партнерство с Грузией.



Согласно тексту заявления, брюссельский саммит НАТО дает Грузии возможность добиться прогресса на пути к интеграции в НАТО. В нем указано, что представленные в парламенте Грузии, подписавшие документ, руководствуясь национальными интересами Грузии и Конституцией Грузии, подтверждают постановление парламента Грузии «О внешней политике Грузии» от 29 декабря 2020 года. А также поддерживают принципы международного порядка и разделяют ценности, лежащие в основе Организации Североатлантического договора.



В документе также отмечено, что «последовательный подход государств-членов НАТО к коллективной обороне обеспечил единую, свободную и мирную Европу», а политика открытых дверей НАТО является важным фактором демократических преобразований в Центральной и Восточной Европе.



В нем также указано, что Грузия участвуя в миротворческих миссиях и операциях НАТО, продемонстрировала, что она может не только обеспечивать евроатлантическую безопасность, но и вносить значительный вклад в ее безопасность.



«Мы едины в поддержке членства Грузии в НАТО и заявляем следующее:



1. Единодушно подтверждаем, что членство в НАТО является фундаментальной задачей национальной безопасности Грузии и основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.



2. Выражаем нашу признательность Североатлантическому альянсу и его государствам-членам за их существенную политическую и практическую поддержку, которая позволит Грузии повысить свою устойчивость и способность к взаимодействию с Североатлантическим альянсом, а также подготовиться к членству в НАТО.



3. Призываем НАТО и государства-члены продолжать тесно сотрудничать с Грузией по мере того, как страна готовится к проведению амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, совместно согласованных парламентскими политическими партиями, а также для оказания более активной помощи и обмена растущим опытом.



4. Подчеркиваем важность углубления сотрудничества для безопасности Черного моря. Обстановка безопасности в более широком Черноморском регионе за последние годы значительно ухудшилась. Действия России угрожают региональной безопасности и демократии региона. В нынешней ситуации участие НАТО в Черноморском регионе как важный сдерживающий и стабилизирующий фактор приобретает гораздо большее значение, чем ранее.



5. Приветствуем амбициозный доклад «НАТО 2030: вместе для новой эры» и надеется, что новая Стратегическая концепция Североатлантического альянса будет адекватно отражать рекомендации этого отчета, касающиеся его политики открытых дверей, видения НАТО Черного моря и его роли в обеспечении евроатлантической безопасности.



6. Мы выражаем нашу общую приверженность укреплению НАТО, которое работает над защитой свободолюбивых народов, включая Грузию, в условиях мира, демократии и процветания.



7. Подчеркиваем важность принятия политических решений для приближения Грузии к членству в Североатлантическом альянсе. Вступление Грузии и других стран Восточной Европы в НАТО укрепит безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе, остановит потенциальных агрессоров и приблизит нас к «единой, свободной и мирной Европе».



8. Мы считаем, что Брюссельский саммит НАТО дает Грузии возможность добиться прогресса на пути к интеграции в НАТО. Поскольку Грузия не представлена ​​на саммите, мы просим наших партнеров по НАТО принять это совместное заявление парламентских политических партий как явную многопартийную поддержку членства Грузии в НАТО.



«Мы выражаем нашу готовность использовать все доступные платформы, включая международные парламентские ассамблеи, для облегчения более глубокой интеграции Грузии и ее последующего членства в НАТО», — говорится в заявлении.



Известно, что заявление подпишут следующие фракции: «Грузинская мечта», «Лело- партнерство для Грузии» и «Фракция реформ Шарля Мишеля».





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