

Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы посетят Армению, Азербайджан и Грузию

22.06.2021 10:31





24-26 июня министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в социальной сети «Твиттер».



«Поддержка ЕС в отношении Восточных партнеров также означает более активное участие ЕС, в том числе в затяжных конфликтах. По мандату Верховного представителя ЕС Жозепа Боррелля вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел Литвы Габриелиусом Ландсбергом 24-26 июня мы посетим Южный Кавказ — Армению, Азербайджан и Грузию», — пишет румынский дипломат.





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