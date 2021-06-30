

Тамар Жвания покинула пост председателя ЦИК

30.06.2021 12:10





Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания подала в отставку. Об этом Жвания написала на своей странице в Facebook.



«Хочу проинформировать общественность, что я приняла решение не продлевать срок полномочий председателя Центральной избирательной комиссии Грузии с 1 июля 2021 года, что позволит политическим партиям избирать председателя ЦИК на основании обновленного Избирательного кодекса. Несмотря на то, что в соответствии с законодательством я могла проработать в администрации еще более двух лет, я считаю, что избирательные регуляции, принятые в соответствии с Соглашением Шарля Мишеля, открыли новую реальность. Соответственно, избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию. Уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом», — пишет Тамар Жвания.



Как пишет Тамар Жвания, она не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности. По ее словам, ее дальнейшие планы связаны с ее деятельностью в международной организации.



Тамар Жвания возглавляет Центральную избирательную комиссию Грузии с 2013 года. Она была избрана председателем ЦИК 24 декабря 2018 года на второй срок.





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