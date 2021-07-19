

Украинские военнослужащие пройдут курс реабилитации в Церованском реабилитационном центре

19.07.2021 17:49





Украинские военнослужащие, пострадавшие в результате антитеррористической операции на востоке Украины, пройдут курс реабилитации в Грузии. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.



Украинские военнослужащие прибыли в Грузию с членами своих семей. В Тбилисском международном аэропорту их встретили представители Департамента социальных дел и психологической поддержки министерства обороны.



По сообщению министерства, раненые военнослужащие и их семьи отправились в реабилитационный центр имени Маро Макашвили в Церовани для прохождения курса реабилитации, где они пройдут двухнедельный курс физической, психологической и рекреационной реабилитации.



«Курс реабилитации направлен на максимальное улучшение здоровья, физического и функционального состояния раненых военнослужащих, достижение оптимального качества жизни и реинтеграцию в общество. Визит украинских раненых военнослужащих в Грузию осуществляется на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного 28 апреля 2015 года между министерством обороны Грузии и министерством обороны Украины о реализации совместного проекта по реабилитации раненых украинских военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях на востоке Украины.



Реабилитационный процесс в Реабилитационном центре Церовани проходит при активном участии и поддержке американских партнеров. Следующая группа украинских военнослужащих ожидается в Грузии в сентябре. С 2015 года в Церовани прошли реабилитацию 237 украинских военнослужащих», — заявили в министерстве обороны Грузии.



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