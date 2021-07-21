

Партия Гахария намерен выдвинуть своего кандидата на пост мэра Тбилиси

21.07.2021 17:10





У нас обязательно будет кандидат в мэры Тбилиси, этот вопрос активно обсуждается, — заявил один из лидеров партии экс премьер-министра Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе.



По его словам, в команде обсуждается много возможных кандидатов.



«Как только решение будет принято, первыми об этом узнают журналисты», — отметил Кемоклидзе.



Что касается возможного выдвижения от части грузинской оппозиции на пост мэра грузинской столицы председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, то, как заявил Кахабер Кемоклидзе, партия «За Грузию» не поддержит его.



«Ника Мелия не получит нашей поддержки по той простой причине, что у нас будет сильный кандидат, который будет бороться за победу. В команде партии «За Грузию» есть люди, которые будут бороться за победу на любом политическом поле, в любом городе, и я это подчеркиваю — они будут бороться за победу», — сказал Кахабер Кемоклидзе.



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