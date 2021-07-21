

Ника Мелия может быть выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси от объединенной оппозиции

21.07.2021 17:12





Ника Мелия и Елене Хоштария рассматриваются в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя Сакребуло, — сообщил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



«У нас есть все предпосылки, чтобы в течение нескольких дней согласовать решения по кандидатам в мэры Тбилиси и в других ключевых городах и районах страны», — отметил политик.



«Надеюсь, что все это прояснится через несколько дней, прежде всего, это вопрос Тбилиси. И фамилии, которые вы назвали (Мелия-Хоштария), вполне легитимно являются предметом обсуждения в этой дискуссии. Я не буду предвосхищать события, какова будет окончательная оценка и конфигурация, это будет озвучено через несколько дней», — сказал Гига Бокерия.





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