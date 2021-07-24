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Грузия получила от Литвы в подарок 15 тысяч доз AstraZeneca


24.07.2021   11:13


Грузия получила от Литвы в подарок 15 тысяч доз AstraZeneca. Вакцины прибыли в Тбилисский аэропорт 24 июля. Об этом «IPN» сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, груз в Тбилисском международном аэропорту встретили замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валаинис.

По решению правительства Литвы, вакцины от Covid-19 были выделены трем странам Восточного партнерства – Грузии, Украине и Молдове.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил правительство Литвы за вакцины посредством соцсети.

«Выделенные правительством Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca только что прибыли в Тбилиси. Глубочайшее спасибо моему коллеге Габриэлюсу Ландсбергису и всем тем людям, которые участвовали в этом процессе, за твердую поддержку и своевременную помощь!» - пишет Залкалиани на личной странице в Twitter.

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