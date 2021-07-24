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Переданные в дар правительством США 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер» доставлены в Грузию
24.07.2021 11:16
Вакцина «Пфайзер», переданная в дар правительством США, находится в Грузии.
Самолет, доставивший в страну 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер», несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси.
На месте находятся премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.
Для справки, по решению правительства США и непосредственно президента Байдена, несколько недель назад в дар Грузии было передано несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер».
Регистрация на первую дозу вакцинации «Пфайзером» откроется с 24 июля.
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