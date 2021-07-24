

Переданные в дар правительством США 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер» доставлены в Грузию

24.07.2021 11:16





Вакцина «Пфайзер», переданная в дар правительством США, находится в Грузии.



Самолет, доставивший в страну 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер», несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси.



На месте находятся премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.



Для справки, по решению правительства США и непосредственно президента Байдена, несколько недель назад в дар Грузии было передано несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер».



Регистрация на первую дозу вакцинации «Пфайзером» откроется с 24 июля.



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