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Переданные в дар правительством США 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер» доставлены в Грузию


24.07.2021   11:16


Вакцина «Пфайзер», переданная в дар правительством США, находится в Грузии.

Самолет, доставивший в страну 500 тысяч доз вакцины «Пфайзер», несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси.

На месте находятся премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.

Для справки, по решению правительства США и непосредственно президента Байдена, несколько недель назад в дар Грузии было передано несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер».

Регистрация на первую дозу вакцинации «Пфайзером» откроется с 24 июля.

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