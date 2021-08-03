

«Альянс патриотов» попросил Путина восстановить диалог с Тбилиси



СОВА 03.08.2021 11:38



Лидер прокремлевского объединения «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Об этом пророссийский политик написала в своем Facebook, опубликовав открытое письмо, заверенное 42-мя подписями.



В обращении Инашвили отмечает, что «сегодняшняя грузинская политика стала походить на театр двух актеров, и этими актерами являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение», а режиссером США.



«С целью разрядки напряжения, созданного безответственными «Грузинской мечтой» и «Национальным движением», я и мои друзья встречались с российскими депутатами и государственно-политическими должностными лицами. Возможно, это кому-то покажется невероятным, но эти встречи не раз разрядили напряженную обстановку, и я не знаю, возможно, даже спасли нас от войны. «Грузинская мечта» сделала все, чтобы эти встречи и этот диалог прекратились и были заморожены < > Мы публично обращаемся к Президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык», — написала Инашвили.



Обращение «Альянса патриотов» к президенту РФ Владимиру Путину редакция предлагает без изменений.



«Ваше Превосходительство господин Президент!



Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений и проинформировать Вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии.



Стремясь внести свой посильный вклад в дело урегулирования двусторонних отношений, авторы данного письма участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также в создании «Венского формата» с участием грузинских, российских, европейских и американских экспертов. В рамках «Группы диалога» и «Венского формата» была разработана концепция военного нейтралитета Грузии, и с 1 марта 2020г. по 15 октября 2020г., т.е. за 7,5 месяцев, в Грузии был проведен аудиоопрос на предмет военного нейтралитета. Учитывая тот факт, что за всю историю Грузии в выборах никогда не участвовало более 2,15 миллионов человек, было записано более 900 тысяч респондентов, из которых 69,4% поддержали военный нейтралитет! Параллельно с этим, в течение года более 1,2 миллиона человек заполнили опросные листы, и 69,7% поддержали нейтралитет, а 75,8% высказались за диалог с Россией! Узнав о масштабах опроса, грузинская служба государственного инспектора по персональным данным исследовала аудиозаписи и потребовала вырезать из них, а также удалить из опросных листов имена, фамилии и иные идентификационные данные. Копии обезличенных 900 тысяч аудиозаписей были переданы миссии ОБСЕ, представительству НАТО, посольствам США, Евросоюза, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Австрии и других стран.



Результаты опроса были опубликованы в октябре 2020г., что по времени совпало с выборами в парламент Грузии. Знаменательно, что никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединённые вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля, и требовали у прокуратуры ареста организаторов опроса, демонстрируя совершенно невнятные фейк-документы, якобы «утекшие» из Администрации президента РФ и из ГРУ, при этом председатель «Грузинской мечты» заявлял, что «русской составляющей» больше не должно быть в парламенте Грузии, а председатель парламента повторял, что Грузия должна руководствоваться позицией США.



Приведенные детали ясно демонстрируют, что настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны, и мы с сожалением констатируем, что несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнёрами.



Мы также с сожалением констатируем, что работа «Группы диалога» и «Венского формата», и в целом контакты с Государственной Думой, Советом Федерации и Администрацией президента РФ ныне полностью «заморожены», и это совершенно точно не входит в интересы Грузии.



Господин Президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон.



Примите еще раз, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





