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Ношение масок на открытом пространстве, где собирается более пяти человек, становится обязательным


09.08.2021   14:17


С завтрашнего дня ношение маски в открытом пространстве, где собирается более пяти человек, будет обязательным. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Межведомственный координационный совет.

Причиной такого решения стало ухудшение эпидситуации в последний период.

Обязательство носить маску в открытом пространстве было снято в Грузии с 22 июня, хотя ограничение в закрытом помещении оставалось в силе.

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