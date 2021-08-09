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Ношение масок на открытом пространстве, где собирается более пяти человек, становится обязательным
09.08.2021 14:17
С завтрашнего дня ношение маски в открытом пространстве, где собирается более пяти человек, будет обязательным. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Межведомственный координационный совет.
Причиной такого решения стало ухудшение эпидситуации в последний период.
Обязательство носить маску в открытом пространстве было снято в Грузии с 22 июня, хотя ограничение в закрытом помещении оставалось в силе.
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