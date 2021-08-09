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Президент Грузии не будет принимать участие в масштабных мероприятиях из-за эпидситуации
09.08.2021 19:16
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, президент Грузии не будет принимать участие в масштабных мероприятиях и отменяет все запланированные в Администрации президента Грузии масштабные встречи», — говорится в информации, распространенной Администрацией президента.
Вместе с тем, в Администрации президента Грузии отменен прием грузинских олимпийцев.
Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать ковид-регуляции, рекомендации эпидемиологов и пройти вакцинацию!», — говорится в заявлении.
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