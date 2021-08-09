

Президент Грузии не будет принимать участие в масштабных мероприятиях из-за эпидситуации

09.08.2021 19:16





«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, президент Грузии не будет принимать участие в масштабных мероприятиях и отменяет все запланированные в Администрации президента Грузии масштабные встречи», — говорится в информации, распространенной Администрацией президента.



Вместе с тем, в Администрации президента Грузии отменен прием грузинских олимпийцев.



Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать ковид-регуляции, рекомендации эпидемиологов и пройти вакцинацию!», — говорится в заявлении.





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