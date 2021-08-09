

Грузия будет развивать экономическую дипломатию

09.08.2021 22:35

Новости-Грузия



С целью привлечения иностранных инвестиций и капитала Грузия намерена развивать экономическую дипломатию. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани, представляя сегодня 10-летний план действий своего ведомства.



«В течение 10 лет мы должны достичь высоких инвестиционных возможностей и привлечь иностранный капитал. Это связано с конкретными целями, которые нам надо осуществить», — сказал Залкалиани.



Среди приоритетов он назвал диверсификацию поставок углеводородов из бассейна Каспийского моря в Европу при помощи нефтепроводов Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Супса и газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум.



«Мы должны полностью загрузить эти проекты, чтобы показать роль и функцию страны в регионе», — сказал Залкалиани.



Кроме того, по словам министра, Грузия будет активна в вопросе Южного газотранспортного корридора, при включении Южного Кавказа в Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (ТАР) газопроводы.



Еще один вопрос, заняться которым желает внешнеполитическое ведомство, связан с развитием альтернативных источников энергии и привлечением в данную сферу иностранных инвестиций.



Задачей МИД будет популяризация Грузии, как транспортного хаба, а также страны-участницы проектов по прокладки линии электропередач и оптоволоконного кабеля через Черное море в Румынию; поиск новых рынков сбыта грузинских товаров, привлечение инвесторов, расширение авиасообщения и популяризация грузинских стартапов на мировом рынке.



Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить свои долгосрочные стратегии. После, в сентябре, начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.



В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





