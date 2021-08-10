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В Грузии вновь запретили деятельность ночных клубов
10.08.2021 10:49
По заявлению главы операционного штаба при координационном межведомственном совете Георгия Гибрадзе, функционирование ночных клубов на открытом воздухе и в закрытых пространствах вновь запрещено.
Как сообщил Гибрадзе по завершении заседания координационного совета, также запрещены такие социальные мероприятия, как свадьбы, поминки, юбилеи и др.
«Запрещено функционирование ночных клубов как на открытом воздухе, так и в закрытых пространствах. Исполнение этой регуляции будет контролироваться еще строже. Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05:00, что также будет жестко контролироваться государством.
Кроме того, как известно, постановлением правительства запрещено проведение таких социальных мероприятий, как свадьбы, поминки, юбилеи и др. Владельцы заведений общественного питания или других ритуальных залов за проведение подобного мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари, а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет опечатан», - заявил Гибрадзе.
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