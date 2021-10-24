

В Рустави совершено нападение на офис «Национального движения»

24.10.2021 19:38





В Рустави на наш офис совершено нападение, была попытка вторжения и учения помех в политической деятельности, - об этом заявил кандидат в мэры Рустави от «Национального движения» Давид Киркитадзе.



Говоря об инциденте, произошедшем у его офиса в Рустави, Давид Киркитадзе заявил, что налетчиками были агенты правоохранительного ведомства.



«Преступники идентифицированы. Это те люди, которые устроили «акцию веников», и полиция на это не отреагировала, поскольку они их агенты. Со стороны «Национального движения» есть и пострадавшие, и сейчас их переводят на допрос. Обращаюсь к послам и дипмиссиям всех стран, к долгосрочным наблюдателям ОБСЕ/БДИПЧ, которые приезжают и часто бывают здесь, если на этот факт не будет реагирования, заверяю вас, с нашей стороны не будет никакого доверия к процессу выборов и правоохранителям», - заявил Киркитадзе.



В связи с вышеуказанным инцидентом началось следствие. Как сообщают в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по статье 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.



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