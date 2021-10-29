

Саакашвили решил идти до конца

29.10.2021 13:57





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он не будет принимать лечение для облегчения голодовки и сдавать анализы.



Как отмечается в письме Михеила Саакашвили, завтра второй тур, который имеет решающее значение для грузинской демократии и будущего.



«Как вы знаете, раньше я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с единственной целью — сохранить минимальную работоспособность и мыслительную способность до дня выборов, сегодня я завершаю это сотрудничество. Я благодарен членам консилиума, и мне очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации. После сегодняшнего дня я больше не буду принимать лечение, которое облегчает голодовку и не буду сдавать анализы. Я приехал в Грузию, так как посчитал, что наша страна движется к полному тоталитаризму и освобождению от грузин, хотя бы на этих выборах мы должны попытаться остановить это.



В первом туре оппозиция действительно добилась серьезных успехов и во всех крупных городах был назначен второй тур, а в некоторых даже заняла первое место. Потом мы стали свидетелями очень позитивного процесса, объединения совершенно разных оппозиционных сил. Завтра второй тур, и он имеет решающее значение для грузинской демократии, для нашего будущего и для моей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что продолжение моей жизни полностью зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии.



Сегодня моя голодовка продолжается в полном объеме, но у меня есть надежда на каждого из вас.



Пожалуйста, до конца дня и завтра утром позвоните всем своим родственникам, близким, которые не собирались идти на выборы, возьмите их с собой. Участие каждого человека чрезвычайно важно. Я также хотел бы попросить вас завтра вечером снова собраться около избирательных участков, чтобы вместе защитить голоса, Иванишвили хочет окончательно сломать нас и подчиниться себе. В ваших руках Грузия и моя судьба», — написал в письме Михеил Саакашвили.





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