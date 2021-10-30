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В Грузии проходит второй тур выборов местного самоуправления


30.10.2021   10:54


В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур выборов местного самоуправления.

Избирательные участки открылись в 07:00, процедура же голосования началась в 08:00.

Во втором туре в 5 самоуправленческих городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах же выберут 42 мажоритарных членов муниципальных собраний (сакребуло).

Как известно, для избрания мэров в муниципалитетах установлен 50%-ный барьер, а для избрания мажоритарных членов сакребуло – 40%-ный барьер. Именно это, с учетом результатов выборов 2 октября, в ряде городов и избирательных округах обусловило необходимость провидения вторых туров.

Во втором туре выборов в основном участвуют кандидаты от «Грузинской мечты» и «Национального движения». Во втором туре избранным посчитается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

Второй тур выборов в 5 самоуправленческих городах проводится между следующими кандидатами:

Тбилиси – «Единое национальное движение» Никанор Мелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе;

Рустави – «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Нино Лацабидзе;

Кутаиси – «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Иосеб Хахалеишвили;

Поти – «Единое национальное движение» Георгий Угулава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бека Вачарадзе;

Батуми – «Единое национальное движение» Георгий Киртадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Арчил Чиковани.

Во втором туре выборов в 15 самоуправленческих общинах участвуют следующие кандидаты:

Телави – «Единое национальное движение» Георгий Ботковели, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Леван Андриашвили;

Тианети – «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» Тамаз Мечиаури, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Леван Циклаури;

Карели - «Единое национальное движение» Николоз Ахалкаци, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Заза Гулиашвили;

Хашури – «Единое национальное движение» Иосеб Буадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Тенгиз Читиашвили;

Цагери – «Гахария – За Грузию» Бесарион Бенделиани, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Немсадзе;

Багдати – «Единое национальное движение» Георгий Робакидзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Энукидзе;

Цкалтубо – «Единое национальное движение» Заза Метревели, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Геннадий Баланчивадзе;

Озургети – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Автандил Талаквадзе, независимый депутат – Константин Шарашенидзе;

Сенаки – «Единое национальное движение» Коба Накопия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Вахтанг Гаделия;

Мартвили – «Единое национальное движение» Теймураз Джанашия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Торнике Джанашия;

Хоби – «Единое национальное движение» Бесики Шенгелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Давид Букия;

Зугдиди – «Единое национальное движение» Анзор Мелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Цоцерия;

Цаленджиха – «Единое национальное движение» Георгий Харчилава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Гога Гулордава;

Чкороцку – «Единое национальное движение» Бадри Карчава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дато Гогуа;

Хелвачаури – «Единое национальное движение» Миша Болквадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Заза Диасамидзе.

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