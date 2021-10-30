

В Грузии проходит второй тур выборов местного самоуправления

30.10.2021 10:54





В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур выборов местного самоуправления.



Избирательные участки открылись в 07:00, процедура же голосования началась в 08:00.



Во втором туре в 5 самоуправленческих городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах же выберут 42 мажоритарных членов муниципальных собраний (сакребуло).



Как известно, для избрания мэров в муниципалитетах установлен 50%-ный барьер, а для избрания мажоритарных членов сакребуло – 40%-ный барьер. Именно это, с учетом результатов выборов 2 октября, в ряде городов и избирательных округах обусловило необходимость провидения вторых туров.



Во втором туре выборов в основном участвуют кандидаты от «Грузинской мечты» и «Национального движения». Во втором туре избранным посчитается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.



Второй тур выборов в 5 самоуправленческих городах проводится между следующими кандидатами:



Тбилиси – «Единое национальное движение» Никанор Мелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе;



Рустави – «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Нино Лацабидзе;



Кутаиси – «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Иосеб Хахалеишвили;



Поти – «Единое национальное движение» Георгий Угулава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бека Вачарадзе;



Батуми – «Единое национальное движение» Георгий Киртадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Арчил Чиковани.



Во втором туре выборов в 15 самоуправленческих общинах участвуют следующие кандидаты:



Телави – «Единое национальное движение» Георгий Ботковели, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Леван Андриашвили;



Тианети – «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» Тамаз Мечиаури, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Леван Циклаури;



Карели - «Единое национальное движение» Николоз Ахалкаци, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Заза Гулиашвили;



Хашури – «Единое национальное движение» Иосеб Буадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Тенгиз Читиашвили;



Цагери – «Гахария – За Грузию» Бесарион Бенделиани, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Немсадзе;



Багдати – «Единое национальное движение» Георгий Робакидзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Энукидзе;



Цкалтубо – «Единое национальное движение» Заза Метревели, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Геннадий Баланчивадзе;



Озургети – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Автандил Талаквадзе, независимый депутат – Константин Шарашенидзе;



Сенаки – «Единое национальное движение» Коба Накопия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Вахтанг Гаделия;



Мартвили – «Единое национальное движение» Теймураз Джанашия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Торнике Джанашия;



Хоби – «Единое национальное движение» Бесики Шенгелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Давид Букия;



Зугдиди – «Единое национальное движение» Анзор Мелия, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Цоцерия;



Цаленджиха – «Единое национальное движение» Георгий Харчилава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Гога Гулордава;



Чкороцку – «Единое национальное движение» Бадри Карчава, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дато Гогуа;



Хелвачаури – «Единое национальное движение» Миша Болквадзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Заза Диасамидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





