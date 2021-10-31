

По предварительным данным ЦИК, в Цаленджиха победил кандидат «Национального движения»

31.10.2021 10:06





По предварительным данным ЦИК, в 14 самоуправляющихся общинах победили кандидаты от «Грузинской мечты», а в одной общине - в Цаленджиха победил кандидат от «Национального движения».



По данным ЦИК, подсчитаны все участки всех самоуправляющихся общин, и предварительные данные распределяются следующим образом:



По результатам подсчета голосов на всех 55 избирательных участках в Телави кандидат от «Грузинской мечты» Леван Андриашвили выиграл с 56,899% голосов, а у кандидата от «Национального движения» Георгий Ботковели – 43,101%.



Также подсчитаны все 21 избирательный участок в Тианети. Кандидат от «Грузинской мечты» Леван Циклаури получил 54,826%, а кандидат от «Тамаз Мечиаури - Единая Грузия» Тамаз Мечиаури - 45,174%.



В Карели подсчитаны все 40 избирательных участков. Кандидат от «Грузинской мечты» Заза Гулиашвили получил 56,73%, а кандидат от «Национального движения» Николоз Ахалкаци - 43,26%.



Подсчитаны все 53 избирательных участка в Хашури, кандидат «Грузинской мечты» Тенгиз Читиашвили получил 59,82%, а кандидат от «Национального движения» Иосеб Буадзе - 40,918%.



Также полностью подсчитаны все 42 избирательных участка в Цагери. Здесь лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Георгий Немсадзе с 62,873%, а его конкурент, кандидат от партии «Гахария - За Грузию» Бесарион Бенделиани получил 37,127%.



Подсчитаны все 31 избирательный участок в Багдати – у кандидата «Грузинской мечты» Кахи Энукидзе 60, 693%, а у кандидата «Национального движения» Георгия Робакидзе – 39,307%.



В Цхалтубо (69 избирательных участков) кандидат «Грузинской мечты» Геннадий Баланчивадзе набрал 57,167%, а его соперник от «Национального движения» Заза Метревели - 42,833%.



Данные всех 63 избирательных участков в Озургети распределились следующим образом - кандидат «Грузинской мечты» Автандил Талаквадзе получил 55,409% голосов, а Константин Шарашенидзе - 44,591%.



В Сенаки полностью подсчитаны 44 избирательных участка, в результате кандидат «Грузинской мечты» Вахтанг Гаделия получил 53,078% голосов, а кандидат «Национального движения» Коба Накопия – 46,922%.



В результате подсчета всех 40 избирательных участков в Мартвили кандидат «Грузинской мечты» Торнике Джанашия набрал 51,845%, а кандидат «Национального движения» Теймураз Джанашия - 48,155%.



В Хоби (33 избирательных участка) кандидат «Грузинской мечты» Давид Букия имеет 56,78%, а кандидат от «Национального движения» Бесик Шенгелия - 43,22%.



Подсчитаны все 109 избирательных участков в Зугдиди, здесь также победил кандидат «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия. По предварительным данным, у Цоцерия 51,63%, а у кандидата «Национального движения» Анзора Мелия - 48,36%.



По данным со всех избирательных участков в Цаленджихе, кандидат от «Национального движения» Георгий Харчилава одержал победу над кандидатом правящей команды. Это единственная самоуправляемая община, где побеждает кандидат от оппозиции. Что касается конкретных процентов, то они распределились следующим образом: Георгий Харчилава – 51,107%, кандидат «Грузинской мечты» Гога Гулордава – 48,893%.



В Чхороцку (28 участков) кандидат «Грузинской мечты» Дато Гогуа получил 50,88% голосов, а кандидат от «Национального движения» Бадри Карчава - 49,11%.



В Хелвачаури (47 избирательных участков) с 55,007% голосов победил кандидат от «Грузинской мечты» Заза Диасамидзе, а кандидат от «Национального движения» Миша Болквадзе получил 44,993%.



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