Бочоришвили: Наша общая ответственность — сделать так, чтобы для будущих поколений мир стал реальностью
“Для меня большая честь участвовать от имени Грузии в Парижском форуме мира. Я представляю страну, которой в сложных геополитических условиях приходится справляться с вызовами и рисками безопасности и которая за последние три последние десятилетия на собственном опыте испытала тяжелейшие последствия войны и конфликтов”, — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на Парижском форуме мира.
По словам Бочоришвили, главной темой сегодняшней дискуссии являются дети — невинные жертвы конфликтов, чей выбор это не был. Защита их прав, уважение их достоинства и обеспечение их будущего должны быть гарантированы.
«Последствия оккупации двух регионов Грузии Россией до сих пор отражаются на жизни детей, серьезные ограничения фундаментальных прав которых по-прежнему остаются неотъемлемой частью их повседневной реальности. Ограничение для детей права на получение образования на родном языке и навязывание русскоязычного образования ущемляют не только их право на образование, но и создают угрозу их идентичности, культуре и связи со своей страной. Именно поэтому защиту детей в условиях конфликта следует рассматривать не только как гуманитарную необходимость, но и как фундаментальный вопрос защиты прав человека, безопасности и обеспечения устойчивого мира. Предотвращение конфликтов и сохранение мира в течение последнего десятилетия представляли собой главнейший национальный приоритет Грузии, что позволило нашей стране направить усилия на развитие, улучшение благосостояния населения и создание лучшего будущего для будущих поколений. Наш опыт еще больше укрепил веру в то, что мир — это гораздо больше, чем просто отсутствие борьбы. Мир создает условия для развития общества — посредством инвестиций в образование, здравоохранение и социальные услуги, содействия технологическим инновациям и обеспечения возможности для детей и молодежи добиваться успеха и полностью реализовывать свой потенциал», — заявила Мака Бочоришвили.
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