Министр образования отправился с рабочим визитом в КНР
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с рабочим визитом отправился в Китайскую Народную Республику.
По информации министерства образования, Гиви Миканадзе проведет встречу с министром образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном.
«Министры подпишут соглашение, которое переведет партнерство между странами в сфере образования на новый этап.
В рамках визита Гиви Миканадзе вместе с министрами образования разных стран примет участие в Пекине во Всемирной конференции китайского языка и обратится к присутствующим с речью.
Министр посетит Ланьчжоуский университет, где в целях укрепления сотрудничества встретится с руководством высшего учебного заведения», — говорится в информации ведомства.
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