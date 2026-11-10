Министр образования отправился с рабочим визитом в КНР

«Министры подпишут соглашение, которое переведет партнерство между странами в сфере образования на новый этап.

По информации министерства образования, Гиви Миканадзе проведет встречу с министром образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с рабочим визитом отправился в Китайскую Народную Республику.

В рамках визита Гиви Миканадзе вместе с министрами образования разных стран примет участие в Пекине во Всемирной конференции китайского языка и обратится к присутствующим с речью.

Министр посетит Ланьчжоуский университет, где в целях укрепления сотрудничества встретится с руководством высшего учебного заведения», — говорится в информации ведомства.