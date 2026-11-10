Григол Гегелия: Мы продолжаем процесс и будем бороться до конца, освободим страну от «Грузинской мечты»
Мы продолжаем процесс и будем бороться до конца. Есть ожидание, что освободим эту страну от «Грузинской мечты», — заявил после завершения заседания Конституционного суда один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия.
По словам Григола Гегелия, «Грузинская мечта» встретила ходатайство «Лело» о проведении этапа исследования доказательств в процессе рассмотрения иска «с огромным содроганием».
«У «Грузинской мечты» нет никаких доказательств и улик. Она, конечно, напугана, поэтому встретила ходатайство «Лело» с огромным содроганием. Ходатайство «Лело» заключалось в том, чтобы провести исследование улик. Представьте себе, в деле такого масштаба, где миллиону грузин запрещают выбранную ими политическую партию, тысячам людей потенциально запрещают участие в политике, в основе такого иска в качестве обличения лежат абсолютно абсурдные и неописуемые сказки. Это еще одно подтверждение того, что «Грузинская мечта» находится на фундаментально неправильной стороне истории. Они с головы до ног русские», — заявил Григол Гегелия.
Для справки, «Лело — Сильная Грузия» требовала проведения этапа исследования доказательств в процессе рассмотрения в Конституционном суде иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий.
Соответствующее ходатайство заявил представитель стороны-ответчика Леван Самушия, однако с ним согласились и представители других оппозиционных партий.
Пленум Конституционного суда лишь частично удовлетворил ходатайство «Лело — Сильная Грузия» об исследовании на заседании доказательств.
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