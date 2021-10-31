

7 ноября оппозиция проведет акцию протеста на проспекте Руставели

31.10.2021 20:52





В воскресенье, 7 ноября, оппозиция проведет акцию протеста на проспекте Руставели. Об этом перед зданием парламента заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.



Как отметил Мелия, оппозиции нужно время, чтобы мобилизовать людей, и о деталях акции будет сказано позже.



«Мы, разумеется, собираемся в ближайшем будущем с высокой мотивацией, бескомпромиссной борьбой развернуть очень большой фронт борьбы. Мы намерены во вторник приехать в Батуми, чтобы с друзьями быть там, на месте и опротестовать. Будем в Кутаиси, и в последующие дни в разных городах, но очень важно, что нам нужно решить серьезные организационные вопросы. Нам нужно совсем небольшое время, чтобы протест, акция, демонстрация, которую увидит весь мир и которая состоится в воскресенье на площади Свободы, на проспекте Руставели, была масштабной, как никогда. Но эта акция, эта демонстрация, которая состоится в воскресенье, будет отличаться от всех предыдущих демонстраций и собраний со многих точек зрения. Позвольте сейчас не вдаваться в детали. Конечно, масштаб будет больше, чем мы видели в последний раз 14 октября, однако содержание и нагрузка будут другими, такими, которые служат интересам этого государства», - заявил Ника Мелия.



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