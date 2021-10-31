

Посольство ЕС в Грузии указывает на злоупотребления административным ресурсом в ходе выборов

31.10.2021 23:16





Несмотря на четкую оценку международных наблюдателей, не было предпринято существенных шагов для искоренения основных недостатков. Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления со стороны грузинских политических лидеров административным ресурсом и агрессивной риторики, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию, - об этом говорится в заявлении, распространенном представительством ЕС в Грузии по согласованию с главами миссий стран ЕС, аккредитованных в Грузии 31 октября 2021 года, после второго тура местных выборов.



«30 октября граждане Грузии вернулись на избирательные участки для участия во втором туре местных выборов 2021 года. ЕС вновь выражает признательность избирателям, сотрудникам избирательных администраций и местным наблюдателям за их усилия и участие в условиях пандемии COVID-19. Мы тепло приветствуем миссию по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ и Европарламента и во втором туре.



Миссия вновь заключает, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, однако она также зафиксировала обострение негативной риторики, остающиеся обвинения в запугивании и давлении на избирателей, а также резкий дисбаланс ресурсов, что дало преимущество правящей партии и изменило условия соперничества.



После первого тура мы заявили, что зафиксированная в связи с этим недобросовестная практика не должна становиться нормой в Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы были в этом отношении упущенной возможностью. Несмотря на четкую оценку международных наблюдателей, не было предпринято существенных шагов для искоренения основных недостатков. Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления со стороны грузинских политических лидеров административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию.



Мнения, озвученные перед этими выборами, о том, что центральная власть не будет сотрудничать с сакребуло, если они изберут отличающееся большинство, вызывают озабоченность, поскольку направлены на ограничение выбора избирателей и лимитирование плюрализма.



Призываем все партии продолжать включенность в избирательный процесс. Доверие общества в отношении его справедливости требует инклюзивного, надежного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни возлагается на ЦИК и суды.



Ожидаем, что лидеры Грузии не пожалеют искренних усилий для создания политического климата, способствующего оправданию ожиданий граждан Грузии. Это включает выполнение обязательств по проведению значимых реформ, особенно в связи с судебной системой, а также возобновление осуществления нашей согласованной повестки дня ЕС-Грузия, основанной на ценностях демократии, уважения прав человека и соблюдения верховенства закона», - сказано в заявлении.



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