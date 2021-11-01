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Оппозиция проведет акцию в Тбилиси 6 ноября


01.11.2021   10:21


Оппозиция проведет акцию протеста в Тбилиси 6 ноября. Информацию о дате проведения акции распространила пресс-служба «Национального движения».

Изначально заявление о планах оппозиции у парламента сделал председатель «Национального движения» Ника Мелия, объявив датой акции воскресенье, 7 ноября.

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