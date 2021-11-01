|
|
|
Оппозиция проведет акцию в Тбилиси 6 ноября
01.11.2021 10:21
Оппозиция проведет акцию протеста в Тбилиси 6 ноября. Информацию о дате проведения акции распространила пресс-служба «Национального движения».
Изначально заявление о планах оппозиции у парламента сделал председатель «Национального движения» Ника Мелия, объявив датой акции воскресенье, 7 ноября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна