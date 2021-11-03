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Михеил Саакашвили сделал обращение к эмигрантам
03.11.2021 14:39
«Я обращаюсь к грузинским эмигрантам, отложите деньги, возьмите отпуск и подарите один день вашей стране, если вы приедете, обещаю, что вы уедете отсюда победителями», — говорится в письме Михеила Саакашвили, которое зачитал его адвокат Валерий Гелбахиани перед тюрьмой в Рустави.
По его словам, если эмигранты приедут в Грузию поддержать Саакашвили, он обещает им большую победу.
«Обращаюсь к грузинским эмигрантам. Спасибо всем, кто приехал. Кто борется на Руставели и стоит возле моей тюрьмы. Кто организует акции по всему миру. Сейчас хочу попросить всех, кто еще не приехал. Подготовьтесь, отложите деньги, возьмите отпуск и подарите один день своей стране. Этот день скоро наступит. Когда, это покажут процессы, я сообщу вам об этом за несколько дней. Но однажды обязательно нужно будет приехать в Тбилиси. Если вы приедете, я обещаю, вы уедете отсюда победителями», — говорится в письме.
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