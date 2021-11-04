

Кипшидзе: Президент жалуется на учащенное сердцебиение

04.11.2021 12:15





Личный врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе покинул пенитенциарное учреждение №12 в Рустави поздно ночью. По его словам, анализ состояния третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показал, что ситуация ухудшилась.



По словам врача, после консультаций с советом выработан план по поддержанию стабильности состояния пациента.



«Мы получили результаты тестов и обсудили параметры с советом, результаты конечно хуже. Президент жалуется на учащенное сердцебиение, он стал намного слабее, чем раньше. Мы входим в более тяжелую фазу, потому что президент уже похудел примерно на 10%. Мы выработали с советом план, что может произойти и как нам следует реагировать», - сказал Николоз Кипшидзе.



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