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Кипшидзе: Президент жалуется на учащенное сердцебиение


04.11.2021   12:15


Личный врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе покинул пенитенциарное учреждение №12 в Рустави поздно ночью. По его словам, анализ состояния третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показал, что ситуация ухудшилась.

По словам врача, после консультаций с советом выработан план по поддержанию стабильности состояния пациента.

«Мы получили результаты тестов и обсудили параметры с советом, результаты конечно хуже. Президент жалуется на учащенное сердцебиение, он стал намного слабее, чем раньше. Мы входим в более тяжелую фазу, потому что президент уже похудел примерно на 10%. Мы выработали с советом план, что может произойти и как нам следует реагировать», - сказал Николоз Кипшидзе.

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