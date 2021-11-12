

Зурабишвили: Думаю, никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию

12.11.2021 13:00





Думаю, после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. Несмотря на неравенство сил, главная победа Грузии - сохранение ее европейской ориентации. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на одной из панелей Парижского форума мира «Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего».



Так Саломе Зурабишвили ответила на вопрос модератора панели о том, какую роль Грузия может сыграть в обеспечении своего суверенитета и безопасности.



Как отметила президент, единственная перспектива для страны - это близость к Европе, которая понимает, что Россия сегодня использует все средства и негативное влияние.



«Если цель России заключалась в том, чтобы помешать Грузии провести свои стратегические выборы, оккупировав эти территории и вторгнувшись в Грузию с военной точки зрения, ей это не удалось. На сегодняшний день Европа уделяет приоритетное внимание диалогу, но зачастую это диалог между слабым и сильным. Нам нужно точно знать, чего мы хотим от этого диалога. Мы находимся в этих сложных, но равноправных и справедливых переговорах рябом с Европой, и никогда без Европы», - сказала Саломе Зурабишвили.



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