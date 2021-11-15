Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси началось шествие оппозиции, власти мобилизовали спецназ


15.11.2021   16:15


В Тбилиси началось протестное шествие оппозиции. Активисты собрались у станции метро Авлабари и направились в сторону моста Бараташвили.

Главным требованием протестующих является перевод Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.

Как сообщают грузинские СМИ, на месте наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл спецназ, стянуты водометы.

Акцию 14 ноября анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, который предупредил население о том, что с 15:00 по 17:00 обе набережные Тбилиси будут перекрыты протестным шествием.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна