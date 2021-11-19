

Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, после чего прекратит голодовку

19.11.2021 21:23





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.



«Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале», — сказал он.



По словам Гварамия, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.



«Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты», — заявил адвокат.



Саакашвили принял решение после консультации с адвокатом и консулом Украины. Сотни сторонников экс-президента несколько часов провели у парламента Грузии, ожидая новостей из Глданской тюрьмы. Сообщение о скором переводе Саакашвили они встретили овациями.



18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.



Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилось энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Сегодня же Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





