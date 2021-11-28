

Джишкариани: У Саакашвили подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства

28.11.2021 20:27





По оценкам президента центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.



Как она сообщила журналистам у Горийского военного госпиталя, Михеилу Саакашвили нужно стационарное мультидисциплинарное лечение - реабилитация.



«По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам», - сказала Джишкариани.



Для справки, судебный процесс Михеила Саакашвили назначен на 29 ноября. На данный момент неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании суда.



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