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Перед парламентом Грузии проходит акция против антикоронавирусных ограничений
06.02.2021 17:28
Движение «Социальный взрыв проводит акцию перед зданием парламента Грузии, в которой приняли участие представители различных сфер, требующие отмены действующих антикоронавирусных правил и открытия экономики.
Среди протестующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, были представители горнолыжных курортов, гиды, рестораторы, артисты, представители развлекательных центров и фитнес-клубов.
По заявлению протестующих, частичное открытие страны и регуляций недостаточно, они требуют полной отмены ограничений.
В рамках акции-перформанса перед зданием парламента проходит концерт. К акции протеста на проспекте Руставели присоединились и политики.
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