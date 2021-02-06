

Перед парламентом Грузии проходит акция против антикоронавирусных ограничений

06.02.2021 17:28





Движение «Социальный взрыв проводит акцию перед зданием парламента Грузии, в которой приняли участие представители различных сфер, требующие отмены действующих антикоронавирусных правил и открытия экономики.



Среди протестующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, были представители горнолыжных курортов, гиды, рестораторы, артисты, представители развлекательных центров и фитнес-клубов.



По заявлению протестующих, частичное открытие страны и регуляций недостаточно, они требуют полной отмены ограничений.



В рамках акции-перформанса перед зданием парламента проходит концерт. К акции протеста на проспекте Руставели присоединились и политики.





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