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Перед парламентом Грузии проходит акция против антикоронавирусных ограничений


06.02.2021   17:28


Движение «Социальный взрыв проводит акцию перед зданием парламента Грузии, в которой приняли участие представители различных сфер, требующие отмены действующих антикоронавирусных правил и открытия экономики.

Среди протестующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, были представители горнолыжных курортов, гиды, рестораторы, артисты, представители развлекательных центров и фитнес-клубов.

По заявлению протестующих, частичное открытие страны и регуляций недостаточно, они требуют полной отмены ограничений.

В рамках акции-перформанса перед зданием парламента проходит концерт. К акции протеста на проспекте Руставели присоединились и политики.

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