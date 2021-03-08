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В Тбилиси проходит автопробег с требованием отставки премьера Грузии
08.03.2021 17:17
В Тбилиси проходит автопробег с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.
Участники акции собрались в двух локациях — около станции метро «Авлабари» и в Глдани у офиса председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Автоколонны встретятся на «Площади республики» и от туда направятся к Дому правительства.
Поводом к акции послужили опубликованные записи телефонных разговоров, в которых предположительно фигурируют вышеупомянутые чиновники и сын миллиардера Бидзины Иванишвили Бера.
Протестующие так также заявляют, что на повестке дня остается требование о назначении внеочередных выборов и освобождение «политзаключенных».
Напомним, телекомпания «ТV Pirveli» 6 марта опубликовала аудиозаписи, в которых слышно, как предположительно Бера Иванишвили, сын основателя Грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили, просит, предположительно, премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе наказать молодых людей, которые в Интернете написали оскорбительные комментарии в его адрес.
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