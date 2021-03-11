

Журналист Афган Мухтарлы пожаловался в ЕСПЧ из-за отказа во въезде в Грузию

11.03.2021 13:55





Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.



«Мои адвокаты уже направили в ЕСПЧ жалобу на препятствование моему визиту в Грузию», — пишет он на своей странице в Facebook.



Мухтарлы считает, что власти Грузии сознательно мешают его приезду в Тбилиси и опросу в рамках расследования дела о его похищении весной 2017 года. Журналист, получивший политическое убежище в Германии, утверждает, что уже более года он пытается явиться в прокуратуру Грузии, для уточнения маршрута, по которому его вывезли в Азербайджан.



Журналист вспоминает октябрь 2020 года, когда его не пропустили на авиарейс Берлин-Тбилиси, ссылаясь на правила, введенные из-за пандемии коронавируса.



«В прошлый раз председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал журналистам, что мой визит в Грузию в предвыборный период создаст политическое противостояние. Ерунда! Выборы окончены. Какая следующая отговорка? Если грузинские власти не были замешаны в моем похищении, они должны были позволить мне приехать в Тбилиси для надлежащего расследования», — пишет журналист.



29 мая 2017 года азербайджанский журналист-расследовать Мухтарлы вышел из своей квартиры в центре Тбилиси и не вернулся. В тот же день его жена Лейла Мустафаева заявила, что ее мужа похитили и привезли в Баку, обвинив в этом азербайджанских и грузинских силовиков.



На следующий день Мухтарлы действительно оказался в Баку в наручниках и в сопровождении полиции. Его обвинили в незаконном переходе границы и перевозе крупной суммы денег.



Сам Мухтарлы не признал вину. В его защиту выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста «узником совести», а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присвоил его делу приоритетный статус. Мухтарлы включен в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных.



Журналист провел в заключении почти три года, а в марте 2020 года был освобожден из тюрьмы. Спецрейсом из Баку Мухтарлы отправили в Германию, где с 2019 года проживают его жена Лейла Мустафаева и ребенок.



К изучению дела о похищении журналиста уже приступил ЕСПЧ – в 2018 году в Страсбург с соответствующий иск против Грузии и Азербайджана направили адвокаты Мухтарлы.



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