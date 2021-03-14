

До 1,5 тысячи медиков в Грузии записались на вакцинацию от COVID-19

14.03.2021 20:37





На вакцинацию от COVID-19, первый этап которой начинается с 15 марта, уже записались 1 449 медработников, сообщает Минздрав Грузии.



Вакцинации подлежат все лица, занятые в сфере здравоохранения – врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи, административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы). Записаться на прививку они должны с помощью специальной электронной платформы.



«Если человек, занятый в секторе здравоохранения, зарегистрирован работодателем как работник в специальной электронной системе, и в течение последних 120 дней у него не была диагностирована коронавирусная инфекция, он может зарегистрироваться для вакцинации против COVID-19 в предпочтительном для себя медицинском учреждении», — говорится в заявлении Минздрава.



13 марта в Тбилиси доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенного на предприятии в Южной Корее.



Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники. После – бенефициары и персонал домов престарелых. Третий этап вакцинации коснется граждан старше 75 лет. Вакцинация добровольная и бесплатная.



С 15 марта вакцинация начнется в 29 медицинских учреждениях в Тбилиси и всех районных центрах. Речь идет о специальных кабинетах для прививок, у которых есть большой опыт иммунизации. В Тбилиси будет десять таких кабинетов, в Кутаиси и Батуми – по четыре, в Рустави и Зугдиди – по два, в остальных региональных центрах – по одному.



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