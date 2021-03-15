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В Грузии сняты несколько COVID-ограничений
15.03.2021 13:25
С сегодняшнего дня (15 марта) в Грузии снимается ряд ограничений, введенных в связи с пандемией, в частности:
Восстановлен учебный процесс в высших и профессиональных учебных заведениях (в аудиториях);
Заработали школьные кружки;
Разрешены репетиции театральных трупп, профессиональных ансамблей и тренировки спортивных клубов;
Заработали спортзалы;
Несмотря на поэтапную отмену ограничений, в Грузии по-прежнему действует комендантский час, запрещающий перемещения в промежутке с 21:00 до 05:00.
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