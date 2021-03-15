

В Грузии сняты несколько COVID-ограничений

15.03.2021 13:25





С сегодняшнего дня (15 марта) в Грузии снимается ряд ограничений, введенных в связи с пандемией, в частности:



Восстановлен учебный процесс в высших и профессиональных учебных заведениях (в аудиториях);

Заработали школьные кружки;

Разрешены репетиции театральных трупп, профессиональных ансамблей и тренировки спортивных клубов;

Заработали спортзалы;

Несмотря на поэтапную отмену ограничений, в Грузии по-прежнему действует комендантский час, запрещающий перемещения в промежутке с 21:00 до 05:00.



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