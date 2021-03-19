

Вакцинированная препаратом AstraZeneka медсестра скончалась от анафилактического шока

19.03.2021 12:39





27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от коронавируса, скончалась в Первой университетской клинике ТГМУ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. Случай произошел в клинике «Имеди» в городе Ахалцихе на юге страны.



Примерно через полчаса после введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. Накануне вечером на реанимобиле ее доставили в Тбилиси.



Предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца.



Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Проверки проходят, в том числе, в ахалцихской клинике.



Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. На данном этапе привиты более 2,7 тысячи медицинских работников.



По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай.



Решение принято с учетом выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Накануне регулятор завершил расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.



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