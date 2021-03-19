|
|
|
Вакцинированная препаратом AstraZeneka медсестра скончалась от анафилактического шока
19.03.2021 12:39
27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от коронавируса, скончалась в Первой университетской клинике ТГМУ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. Случай произошел в клинике «Имеди» в городе Ахалцихе на юге страны.
Примерно через полчаса после введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. Накануне вечером на реанимобиле ее доставили в Тбилиси.
Предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца.
Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Проверки проходят, в том числе, в ахалцихской клинике.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. На данном этапе привиты более 2,7 тысячи медицинских работников.
По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай.
Решение принято с учетом выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Накануне регулятор завершил расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна