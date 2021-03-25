

Вакцина от коронавируса Pfizer уже в Грузии

25.03.2021 10:20





Вакцина от коронавируса Pfizer поступила в Грузию. Самолет, доставивший вакцину, приземлился в Тбилисском международном аэропорту минувшей ночью. Вакцину Pfizer Грузия получила из США.



Вместе с медперсоналом этой вакциной смогут привиться все те лица, на которых координационный совет выдал разрешение. Конкретно, вместе с медперсоналом вакцина будет доступна и лицам старше 65 лет, у них будет возможность выбрать между вакцинами AstraZeneca и Pfizer.



Для справки, вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.



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