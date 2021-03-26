

По показателю активности использования маски Армения уступает Грузии

26.03.2021 12:24





Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), средний показатель активности ношения маски во всем мире составляет 62%. В Израиле, где 50% населения страны прошли полный курс иммунизации препаратом Pfizer, 78% граждан носят маски. Эти данные практически идентичны с показателями в США.



Что касается стран нашего региона, то в процентном соотношении активность ношения маски в Армении ниже, чем в Грузии и составляет 38%, тогда как в Грузии - 43% населения придерживаются масочного режима. В Азербайджане 78% граждан носят маски, в Турции - 85% населения соблюдают эту регуляцию.



Как отмечается на сайте jandacva.ge, эти данные получены Институтом показателей и оценки здоровья с помощью специальной технологии аэрофотосъемки. В последние несколько недель в Грузии этот показатель снизился до 43%, что, по мнению экспертов, является низким параметром. В период пика эпидемии коронавируса маску носили 75% всех граждан, а затем показатель начал снижаться.



Инфекционисты предупреждают, если население не будет пользоваться данным средством защиты, вопрос о точечных ограничениях снова встанет на повестке дня.



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