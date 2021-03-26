|
|
|
По показателю активности использования маски Армения уступает Грузии
26.03.2021 12:24
Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), средний показатель активности ношения маски во всем мире составляет 62%. В Израиле, где 50% населения страны прошли полный курс иммунизации препаратом Pfizer, 78% граждан носят маски. Эти данные практически идентичны с показателями в США.
Что касается стран нашего региона, то в процентном соотношении активность ношения маски в Армении ниже, чем в Грузии и составляет 38%, тогда как в Грузии - 43% населения придерживаются масочного режима. В Азербайджане 78% граждан носят маски, в Турции - 85% населения соблюдают эту регуляцию.
Как отмечается на сайте jandacva.ge, эти данные получены Институтом показателей и оценки здоровья с помощью специальной технологии аэрофотосъемки. В последние несколько недель в Грузии этот показатель снизился до 43%, что, по мнению экспертов, является низким параметром. В период пика эпидемии коронавируса маску носили 75% всех граждан, а затем показатель начал снижаться.
Инфекционисты предупреждают, если население не будет пользоваться данным средством защиты, вопрос о точечных ограничениях снова встанет на повестке дня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна